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Израиль отменяет все правила Covid-19 на следующей неделе

Совпадая с пилотной программой, позволяющей первым группам вакцинированных туристов посетить Израиль, министерство здравоохранения Израиля объявило, что со вторника все оставшиеся ограничения по коронавирусу, будут сняты.

Это происходит после того, как Covid-19 в стране практически полностью ликвидированы в результате успешной программы вакцинации.

Текущая количество ежедневных случаев заболевания в Израиле (на основе среднего показателя за неделю) снизилось с 8600 на пике кризиса в области здравоохранения только до 27 на этой неделе при 510 активных инфекциях.

С 1 июня доказательство вакцинации больше не потребуется для посещения различных мест, а ограничения пропускной способности магазинов, ресторанов и других мест будет отменено.

Также не будет никаких ограничений на сборы, будь то в помещении или на улице.

Требование носить маски в помещении остается в силе как минимум в течение следующих двух недель, поскольку эксперты в области здравоохранения оценивают, следует отменить эту директиву.

Действующие правила, регулирующие международные поездки, останутся без изменений.

Туристам нужно будет соблюдать израильских правил.

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