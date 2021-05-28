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Ізраїль скасовує всі правила Covid-19 на наступному тижні

Співпадаючи з пілотною програмою, що дозволяє першим групам вакцинованих туристів відвідати Ізраїль, міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило, що з вівторка всі обмеження щодо коронавірусу, що залишилися, будуть зняті.

Це відбувається після того, як Covid-19 в країні практично повністю ліквідовано в результаті успішної програми вакцинації.

Поточна кількість щоденних випадків захворювання в Ізраїлі (на основі середнього показника за тиждень) знизилося з 8600 на піку кризи в галузі охорони здоров’я лише до 27 на цьому тижні при 510 активних інфекціях.

З 1 червня доказ вакцинації більше не вимагатиметься для відвідування різних місць, а обмеження пропускної здатності магазинів, ресторанів та інших місць буде скасовано.

Також не буде ніяких обмежень на збори, будь то в приміщенні або на вулиці.

Вимога носити маски в приміщенні залишається в силі як мінімум протягом наступних двох тижнів, оскільки експерти в області охорони здоров’я оцінюють, чи слід скасувати цю директиву.

Діючі правила, що регулюють міжнародні поїздки, залишаться без змін.

Туристам потрібно буде дотримуватися ізраїльських правил.

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