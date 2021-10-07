На вулкане на острове Ла Пальма открылся новый кратер, авиарейсы отменены

Несколько авиакомпаний отменили свои рейсы после того, как на вулкане Кумбре Велья открылся новый кратер. Он не извергает лаву, а только газы, не позволяет безопасно летать на Канарский остров Ла Пальма и обратно.

За последние часы на острове зарегистрировано более 13 землетрясений.

Власти разрешили некоторым эвакуированным вернуться домой в течение дня, чтобы забрать свои вещи.

Государство будет обеспечивать координацию действий по оказанию помощи со стороны государства через реестр жертв извержения вулкана.