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ИСПАНИЯ

На вулкане на острове Ла Пальма открылся новый кратер, авиарейсы отменены

Деякі з евакуйованих повернулися в свої будинки, щоб забрати свої речі.

Глеб Парфененко
На вулкане на острове Ла Пальма открылся новый кратер, рейсы отменены

Несколько авиакомпаний отменили свои рейсы после того, как на вулкане Кумбре Велья открылся новый кратер. Он не извергает лаву, а только газы, не позволяет безопасно летать на Канарский остров Ла Пальма и обратно.

За последние часы на острове зарегистрировано более 13 землетрясений.

Власти разрешили некоторым эвакуированным вернуться домой в течение дня, чтобы забрать свои вещи.

Государство будет обеспечивать координацию действий по оказанию помощи со стороны государства через реестр жертв извержения вулкана.

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