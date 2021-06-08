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В Украине открыли посольство Ирландии

7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от первого в истории двусторонних отношений госпожа посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Ґили.

В ходе беседы собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины и Ирландии, определили приоритетные задачи на 2021.

Василий Боднар отметил, что начало работы Посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.

«Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины «, — отметил Василий Боднар.

В Украине открыли посольство Ирландии

Заместитель министра выразил благодарность за непоколебимую поддержку Ирландией территориальной целостности и суверенитета Украины, подтвердил готовность нашего государства к взаимодействию с Ирландией в контексте ее непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Отдельной темой встречи стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы.

Собеседники также обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в этом году.

Источник: МИД Украины

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