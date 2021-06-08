В Україні відкрили посольство Ірландії

7 червня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від першої в історії двосторонніх відносин пані посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.

У ході бесіди співрозмовники обговорили актуальні питання співробітництва України та Ірландії, визначили пріоритетні завдання на 2021 рік.

Василь Боднар відзначив, що започаткування роботи Посольства Ірландії в Києві сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

“Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення ближчим часом у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України”, – зазначив Василь Боднар.

Заступник міністра висловив вдячність за непохитну підтримку Ірландією територіальної цілісності та суверенітету України, підтвердив готовність нашої держави до взаємодії з Ірландією у контексті її непостійного членства в Раді Безпеки ООН.

Окремою темою зустрічі стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи.

Співрозмовники також обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.

Джерело: МЗС України