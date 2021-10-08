Трагедия в Грузии: взрослые и дети оказались в ловушке под завалами обрушившегося здания (Видео)

Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась во втором по величине городе Грузии, Батуми, и неизвестное количество людей были ранены или оказались под завалами.
Появилось видео спасения младенца из-под завалов жилого дома в Батуми.#baku #mediaaz #azerbaijan #batumi
✔️https://t.co/AGmQyZbX83 pic.twitter.com/L826lpd76C
— Media.Az (@MediaAz1) October 8, 2021
На месте происшествия находятся бригады скорой помощи и пожарные, здание окружено полицией. На общем видео показаны спасатели, используют тяжелую технику, чтобы убрать завалы из здания.
Местные СМИ сообщили, что жители, в том числе дети, вероятно, были погребены под завалами. О причинах обрушения информации пока не сообщается.
The #MinistryofInternalAffairs has not been able to specify how many people are in the #rubble, so far #Batumi #buildingcollapse #ნგრევაბათუმშიhttps://t.co/bR6tCA9rYF
— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) October 8, 2021
Ранее на этой неделе обрушился жилой дом в столице Грузии Тбилиси, в результате чего без крова остались четыре семьи.