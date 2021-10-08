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Трагедия в Грузии: взрослые и дети оказались в ловушке под завалами обрушившегося здания (Видео)

Глеб Парфененко
Трагедия в Грузии: взрослые и дети оказались в ловушке под завалами обрушившегося здания (Видео)

Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась во втором по величине городе Грузии, Батуми, и неизвестное количество людей были ранены или оказались под завалами.

На месте происшествия находятся бригады скорой помощи и пожарные, здание окружено полицией. На общем видео показаны спасатели, используют тяжелую технику, чтобы убрать завалы из здания.

Местные СМИ сообщили, что жители, в том числе дети, вероятно, были погребены под завалами. О причинах обрушения информации пока не сообщается.


Ранее на этой неделе обрушился жилой дом в столице Грузии Тбилиси, в результате чего без крова остались четыре семьи.

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