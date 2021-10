Трагедія в Грузії: дорослі і діти опинилися в пастці під завалами будівлі, що обрушилася (Відео)

Частина п’ятиповерхового житлового будинку обрушилася в другому за величиною місті Грузії, Батумі, і невідома кількість людей були поранені або опинилися під завалами.

На місці події знаходяться бригади швидкої допомоги і пожежники, будівля оточена поліцією. На загальних відео показані рятувальники, що використовують важку техніку, щоб прибрати завали з будівлі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі, в тому числі діти, ймовірно, були поховані під завалами. Про причини обвалення інформації поки не повідомляється.

The #MinistryofInternalAffairs has not been able to specify how many people are in the #rubble, so far #Batumi #buildingcollapse #ნგრევაბათუმშიhttps://t.co/bR6tCA9rYF

