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Трагедія в Грузії: дорослі і діти опинилися в пастці під завалами будівлі, що обрушилася (Відео)

Гліб Парфененко
Трагедія в Грузії: дорослі і діти опинилися в пастці під завалами будівлі, що обрушилася (Відео)

Частина п’ятиповерхового житлового будинку обрушилася в другому за величиною місті Грузії, Батумі, і невідома кількість людей були поранені або опинилися під завалами.

На місці події знаходяться бригади швидкої допомоги і пожежники, будівля оточена поліцією. На загальних відео показані рятувальники, що використовують важку техніку, щоб прибрати завали з будівлі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі, в тому числі діти, ймовірно, були поховані під завалами. Про причини обвалення інформації поки не повідомляється.


Раніше на цьому тижні обрушився житловий будинок в столиці Грузії Тбілісі, в результаті чого без даху над головою залишилися чотири сім’ї.

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