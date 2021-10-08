Трагедія в Грузії: дорослі і діти опинилися в пастці під завалами будівлі, що обрушилася (Відео)

Частина п’ятиповерхового житлового будинку обрушилася в другому за величиною місті Грузії, Батумі, і невідома кількість людей були поранені або опинилися під завалами.
Появилось видео спасения младенца из-под завалов жилого дома в Батуми.#baku #mediaaz #azerbaijan #batumi
✔️https://t.co/AGmQyZbX83 pic.twitter.com/L826lpd76C
— Media.Az (@MediaAz1) October 8, 2021
На місці події знаходяться бригади швидкої допомоги і пожежники, будівля оточена поліцією. На загальних відео показані рятувальники, що використовують важку техніку, щоб прибрати завали з будівлі.
Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі, в тому числі діти, ймовірно, були поховані під завалами. Про причини обвалення інформації поки не повідомляється.
The #MinistryofInternalAffairs has not been able to specify how many people are in the #rubble, so far #Batumi #buildingcollapse #ნგრევაბათუმშიhttps://t.co/bR6tCA9rYF
— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) October 8, 2021
Раніше на цьому тижні обрушився житловий будинок в столиці Грузії Тбілісі, в результаті чого без даху над головою залишилися чотири сім’ї.