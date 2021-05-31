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В Германии экстренно посадили еще один рейс Ryanair

Ещё один европейский рейс Ryanair был прерван из-за ложного сообщения о минировании. Самолёт, следовавший из Дублина в Краков, экстренно приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург, — сообщает «Франс-Пресс». Отмечается, что экипаж сам запросил разрешение на посадку. На борту находились 160 человек.

Агентство приводит рассказ представителя полиции о том, как лайнер встречали экстренные службы и подразделения правоохранительных органов. К самолёту были стянуты пожарные расчёты и машины полиции. Багаж выгрузили на лётное поле, где вещи проверили кинологи с собаками.

В Германии экстренно посадили еще один рейс Ryanair

В полиции сообщают, что никакой угрозы для жизни людей обнаружить не удалось. Как рассказали в аэропорту, пассажиров тем временем отвели в терминал и обеспечили питанием. После всех проверок уже на другом самолёте их отправили в Краков.

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Ранее именно сообщением о минировании объяснили разворот рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минск 23 мая. На борту самолёта находился бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич, которого в результате этой операции задержали. Авиакомпания и Евросоюз обвиняют белорусские власти в захвате воздушного судно. Официальный Минск настаивает, что лишь соблюдал все протоколы авиационной безопасности, а экипаж самостоятельно выбрал аэропорт для экстренной посадки.

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