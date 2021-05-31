Головна НІМЕЧЧИНА

Ще один “замінований” літак Ryanair екстрено посадили в Європі

Ще один європейський рейс Ryanair був перерваний через помилкове повідомлення про мінування. Літак, який прямував з Дубліна до Кракова, екстрено приземлився в аеропорту Берлін-Бранденбург, – повідомляє «Франс-Прес». Відзначається, що екіпаж сам запросив дозвіл на посадку. На борту знаходилися 160 чоловік.

Агентство наводить розповідь представника поліції про те, як лайнер зустрічали екстрені служби і підрозділи правоохоронних органів. До літака були стягнуті пожежні розрахунки і машини поліції. Багаж вивантажили на льотне поле, де речі перевірили кінологи з собаками.

Ще один "замінований" літак Ryanair екстрено посадили в Європі

У поліції повідомляють, що ніякої загрози для життя людей виявити не вдалося. Як розповіли в аеропорту, пасажирів тим часом відвели в термінал і забезпечили харчуванням. Після всіх перевірок вже на іншому літаку їх відправили до Кракова.

  Серйозний удар по бізнес-моделі Booking.com в Німеччині

Раніше саме повідомленням про мінування пояснили розворот рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс до Мінська 23 травня. На борту літака знаходився колишній головний редактор Nexta Роман Протасевич, якого в результаті цієї операції затримали. Авіакомпанія і Євросоюз звинувачують білоруську владу в захопленні повітряного судно. Офіційний Мінськ наполягає, що лише дотримувався всі протоколи авіаційної безпеки, а екіпаж самостійно вибрав аеропорт для екстреної посадки.

Слідкуйте за нами на Google News

Також читайте

Серйозний удар по бізнес-моделі Booking.com в Німеччині

НІМЕЧЧИНА
У майбутньому в Німеччині контрактним готелям буде дозволено пропонувати більш низькі ціни, ніж ті, які вказані на Booking.com. Сильний удар по бізнесу Booking.com: найбільший в...
Детальніше

Німеччина представила нові правила в’їзду для іноземців

НІМЕЧЧИНА
Німеччина пропонує все більше і більше свободи для вакцинованих і видужалих відвідувачів. Їм тепер буде простіше в'їжджати або повертатися в країну. Для тих, хто був...
Детальніше

Актуально

Німеччина другий рік поспіль скасовує святкування Октоберфесту

НІМЕЧЧИНА
Цієї осені на найбільшому в світі народному фестивалі більше не підніматимуться пивні келихи. Німецькі чиновники оголосили про скасування Октоберфесту, відзначаючи другий рік поспіль, що...

Мальдіви, Бангладеш, Німеччина і Італія забороняють польоти з Індії

БАНГЛАДЕШ
На тлі зростання числа випадків COVID-19 в країні Мальдіви, Бангладеш, Італія і Німеччина заборонили польоти з Індії. Згідно з останніми обмеженням на поїздки, ці...

Німеччина і Франція віддають перевагу залізничним подорожам

НІМЕЧЧИНА
В останні тижні дві найбільші країни ЄС - Німеччина і Франція - одна за одною представили ініціативи, спрямовані на більш екологічні внутрішні подорожі наземним...

Міністр фінансів Німеччини відкидає звинувачення у фіаско Wirecard

НІМЕЧЧИНА
Міністр фінансів Німеччини заперечив будь-яку провину у шахрайстві Wirecard у розмірі декількох мільярдів євро. Олаф Шольц приєднується до довгого списку політиків та чиновників, які заперечують...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Останні новини

Diplomatic International Portal. Всі матеріали на цьому веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Більше історій

Митні правила в Нігерії

Парламент Болгарії підтверджує підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України

20-та річниця правління його Величності Короля Мохаммеда VI (Фото)