Ще один “замінований” літак Ryanair екстрено посадили в Європі

Ще один європейський рейс Ryanair був перерваний через помилкове повідомлення про мінування. Літак, який прямував з Дубліна до Кракова, екстрено приземлився в аеропорту Берлін-Бранденбург, – повідомляє «Франс-Прес». Відзначається, що екіпаж сам запросив дозвіл на посадку. На борту знаходилися 160 чоловік.

Агентство наводить розповідь представника поліції про те, як лайнер зустрічали екстрені служби і підрозділи правоохоронних органів. До літака були стягнуті пожежні розрахунки і машини поліції. Багаж вивантажили на льотне поле, де речі перевірили кінологи з собаками.

У поліції повідомляють, що ніякої загрози для життя людей виявити не вдалося. Як розповіли в аеропорту, пасажирів тим часом відвели в термінал і забезпечили харчуванням. Після всіх перевірок вже на іншому літаку їх відправили до Кракова.

Раніше саме повідомленням про мінування пояснили розворот рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс до Мінська 23 травня. На борту літака знаходився колишній головний редактор Nexta Роман Протасевич, якого в результаті цієї операції затримали. Авіакомпанія і Євросоюз звинувачують білоруську владу в захопленні повітряного судно. Офіційний Мінськ наполягає, що лише дотримувався всі протоколи авіаційної безпеки, а екіпаж самостійно вибрав аеропорт для екстреної посадки.