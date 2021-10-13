Германия представила первый в мире автоматизированный поезд без водителя

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и промышленный концерн Siemens в понедельник представили в Гамбурге первый в мире автоматизированный поезд без водителя, назвав его более пунктуальным и энергоэффективным, чем традиционные поезда.

Четыре таких поезда присоединятся к сети скоростных городских поездов S-Bahn в северном городе и начнут перевозить пассажиров с декабря, используя существующую железнодорожную инфраструктуру.

В других городах, таких как Париж, есть метро без водителя, а в аэропортах часто курсируют автоматизированные монорельсовые поезда, но они ходят по эксклюзивным отдельным путям, в то время как гамбургский поезд будет делить пути с другими обычными поездами.

Проект, Siemens и Deutsche Bahn назвали «первым в мире», является частью модернизации системы скоростных городских дорог Гамбурга стоимостью 60 миллионов евро (70 миллионов долларов).

Генеральный директор Deutsche Bahn Ричард Лутц сказал, что автоматизированные поезда обеспечивают «надежнее» обслуживание «без необходимости прокладывать ни одного километра новых путей».

«Мы делаем железнодорожный транспорт более интеллектуальным», — сказал генеральный директор Siemens Роланд Буш, оценив, что автоматизированные поезда могут перевозить «на 30 процентов больше пассажиров, значительно улучшить пунктуальность и сэкономить более 30 процентов энергии».