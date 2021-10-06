Германия будет выплачивать пожизненное ежемесячное пособие евреям, которые пережили Холокост

Германия будет выплачивать пожизненное ежемесячное пособие в размере 375 евро евреям, пережившим погром в Румынии после блокады Ленинграда и скрывающимся во Франции, — сообщило в среду Associated Press.

«Настоящим прорывом» назвал Грег Шнайдер, вице-председатель Claims Conference, международной организации, которая занимается предоставлением компенсации, реституции собственности и помощи пережившим Холокост и наследникам жертв. Материальное положение многих выживших очень тяжелое. «Многие люди каждый месяц сталкиваются с выбором между оплатой аренды, покупкой лекарств или покупкой продуктов», — добавил Шнайдер.

Согласованная сумма пособия будет покрывать выплаты, отсчитываемые с июля этого года. Всего он достигнет 6,5. Евреи. 4,5 тыс. из них пережили блокаду Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) с 1941 по 1944 год 1,4 тыс. человек. выжил в Румынии и 800 спрятался во Франции от немецкого террора.

Одним из получателей компенсации является 85-летняя бывшая библиотекарь Нонна Ревзина, которая пережила блокаду Ленинграда и сегодня очень скромно живет в еврейском доме престарелых в Берлине. Женщина рассказала журналистам, как ее отец умер от голода и истощения во время блокады 1942 года, а мать отвезла его тело на санях к месту, где были сложены сотни трупов. Семья никогда не знала точное место захоронения умершего. Исторические источники говорят, что более миллиона жителей погибли в результате бомбардировок и голода во время блокады российского города.

625 миллионов долларов возмещения ущерба

— Люди, пережившие Холокост, часто уходили с войны ни с чем. Многие живут в изоляции после потери своих семей (…), а также страдают от психологического бремени преследований со стороны нацистов. Грег Шнайдер вспоминал, что многие в преклонном возрасте борются с многочисленными проблемами со здоровьем, вызванными нехваткой продуктов питания в молодости.

Одни из 6,5 тыс. имеющие право на компенсацию, получали единовременную компенсацию в прошлом, что не лишает их права участвовать в принятой в настоящее время схеме выплат. С 1952 года правительство Германии распределило примерно 90 миллиардов долларов в качестве компенсации «тем, кто страдает и страдает от преследований нацистов».

В этом году Claims Conference выплатит около 625 миллионов долларов прямой компенсации более чем 260 000 человек. Выжившие в Холокосте. Он также пожертвует около 640 миллионов долларов в виде пожертвований более чем 300 агентствам социального обеспечения по всему миру, которые предоставляют услуги пережившим Холокост.