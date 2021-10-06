Німеччина буде виплачувати довічну щомісячну допомогу євреям, які пережили Голокост

Німеччина буде виплачувати довічну щомісячну допомогу в розмірі 375 євро євреям, які пережили погром в Румунії після блокади Ленінграда і ховалися у Франції, – повідомило в середу Associated Press.

«Справжнім проривом» назвав Грег Шнайдер, віце-голова Claims Conference, міжнародної організації, яка займається наданням компенсації, реституції власності та допомоги пережили Голокост і спадкоємцям жертв. Матеріальне становище багатьох хто вижили дуже важке. «Багато людей щомісяця стикаються з вибором між оплатою оренди, купівлею ліків або купівлею продуктів», – додав Шнайдер.

Одним з одержувачів компенсації є 85-річна колишня бібліотекарка Нонна Ревзіна, яка пережила блокаду Ленінграда і сьогодні дуже скромно живе в єврейському будинку для літніх людей в Берліні. Жінка розповіла журналістам, як її батько помер від голоду і виснаження під час блокади 1942 року, а мати відвезла його тіло на санях до місця, де були складені сотні трупів. Сім’я ніколи не знала точне місце поховання померлого. Історичні джерела свідчать, що понад мільйон жителів загинули в результаті бомбардувань і голоду під час блокади російського міста.

625 мільйонів доларів відшкодування збитку

Люди, які пережили Голокост, часто йшли з війни ні з чим. Багато хто живе в ізоляції після втрати своїх сімей (…), а також страждають від психологічного тягаря переслідувань з боку нацистів. Грег Шнайдер згадував, що багато в похилому віці борються з численними проблемами зі здоров’ям, викликаними нестачею продуктів харчування в молодості.

Цього року Claims Conference виплатить близько 625 мільйонів доларів прямої компенсації більш як 260 000. Ті, що вижили в Голокост. Він також пожертвує близько 640 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань більш ніж 300 агентствам соціального забезпечення по всьому світу, які надають послуги пережили Голокост.