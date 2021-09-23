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ФРАНЦИЯ

Во Франции задержали неонацистов при подготовке к теракту

Глеб Парфененко
Во Франции задержали неонацистов при подготовке к теракту

Французские правоохранительные органы задержали пятерых членов неонацистской группировки по подозрению в планировании серии нападений, в том числе против масонской ложе, сообщает AFP.

Как уточняется, трое членов этой небольшой группы были задержаны в мае и обвинены в «участии в террористической ячейки». Двое других, арестованы сегодня, раньше они участвовали в различных нападениях.

В ходе расследования охранники и следователи собрали доказательства интереса группировки к опасным взрывчатых веществ.

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