Во Франции задержали неонацистов при подготовке к теракту

Французские правоохранительные органы задержали пятерых членов неонацистской группировки по подозрению в планировании серии нападений, в том числе против масонской ложе, сообщает AFP.

Как уточняется, трое членов этой небольшой группы были задержаны в мае и обвинены в «участии в террористической ячейки». Двое других, арестованы сегодня, раньше они участвовали в различных нападениях.

В ходе расследования охранники и следователи собрали доказательства интереса группировки к опасным взрывчатых веществ.