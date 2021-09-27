Французский фотограф попал под следствие за съемку обнаженного Макрона

Французская полиция ведет расследование в отношении фотографа за вторжение в частную жизнь через снимок, на котором президент Эммануэль Макрона изображен топлес во время отдыха на Средиземном море, подтвердили AFP сотрудники прокуратуры.

«Ведется расследование», — заявила прокуратура Парижа, подтвердив сообщение радиостанции «Europe 1».

Эти кадры — одни из нескольких фотографий папарацци, опубликованных известным журналом в августе 2020 года, что, как сообщается, возмутило 43-летнего президента. На некоторых из них Макрон, который отдыхал на Французской Ривьере, изображен рядом со своей женой Брижит и другими членами семьи на яхте частично обнаженным. На других фотографиях он катался на водных лыжах, обнаженный и в спасательном жилете. Одна из фотографий по водным лыжам была даже включена в выставку изображений отдыха французских президентов, организованную парижской художественной галереей.

Офис Макрона отказался это комментировать, но «Europe 1» сообщила, что он и Брижит подали уголовное заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Фотограф, который снял эти кадры, Тибо Далифар, рассказал AFP, что во вторник его вызвали в полицейский участок недалеко от его дома на юге Франции. «Europe 1» также сообщила, что владелец галереи был допрошен.

Далифар сказал, что он был «удивлен» реакцией Макрона, заявив, что фотография водных лыж показывает «молодого, динамичного президента, который выглядит почти как Кеннеди» и тому есть утешительным снимком. Он отметил, что прошедшие лидеры Франции часто позировали для фотографий во время отдыха в форте Брегансон, начиная с Жоржа Помпиду и Валери Жискар д’Эстена в 1970-х годах.

Но если последующие президенты, включая Макрона, продолжали эту традицию, то фотографы-папарацци делали все более смелые попытки зафиксировать их в частные моменты. И Николя Саркози, и Франсуа Олланд, и их партнеры также были сфотографированы топлесс без их ведома.