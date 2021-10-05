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ФРАНЦИЯ

Франция: более 216 000 несовершеннолетних стали жертвами священников-педофилов

Евгений Подольский

Более 216 000 несовершеннолетних стали жертвами педофилии со стороны священников и религиозных деятелей в период с 1950 по 2021 год в католической церкви Франции. Это число увеличивается до 330 000, если мы включаем жертвы мирян, работающих в церковных структурах. Жертвами педофилов в 80 процентах случаев становились мальчики.

Эта информация взята из отчета, представленного комиссией по сексуальному насилию CIASE, созданной французским епископатом. Епископы извинились перед жертвами и выразили «ужас» перед масштабами преступления.

Выводы отчета

Жан-Марк Сове, президент комиссии, представил выводы доклада, из которого следует, что за последние 70 лет во Франции от 2 900 до 3 200 священников и религиозных деятелей совершили сексуальные преступления против несовершеннолетних. Жан-Марк Сове подчеркнул, что эти цифры, вероятно, являются заниженными.

Общее число священников и духовенства, действовавших в эти годы, составляет 115 000 человек. В докладе также показано, что церковь является вторым социальным институтом после семьи, где чаще всего происходят педофилические действия.

Борьба с педофилией

Авторы доклада подчеркнули, что католическая церковь во Франции начала бороться с педофилией только в 2000-х годах, а до этого существовала системная защита сексуальных преступников. В докладе также содержится ряд рекомендаций по борьбе с педофилией в Церкви.

Данные, представленные комиссией, были получены на основе анализа архивных документов, судебных отчетов, статей в прессе, свидетельств жертв и в сотрудничестве с социальными исследователями. Работа над отчетом продолжалась почти три года.

Слова епископа Эрика де Мулен-Бофора

— Я хочу выразить свой стыд, ужас и решимость действовать вместе с жертвами, чтобы эти деяния не были скрыты иерархами, священниками, церковными активистами и верующими. Всем жертвам я хочу сказать: простите», — отреагировал президент французского епископата, епископ Эрик де Мулен-Бофор.

Епископы пообещали оказывать финансовую помощь жертвам сексуальных преступлений через специальный фонд и создать канонический уголовный суд для рассмотрения дел о сексуальных преступлениях в Церкви.

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