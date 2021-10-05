Франція: понад 216 000 неповнолітніх стали жертвами священиків-педофілів

Понад 216 000 неповнолітніх стали жертвами педофілії з боку священиків і релігійних діячів в період з 1950 по 2021 рік у католицької церкви Франції. Це число збільшується до 330 000, якщо ми включаємо жертви мирян, які працюють в церковних структурах. Жертвами педофілів в 80 відсотках випадків ставали хлопчики.

Ця інформація взята зі звіту, представленого комісією по сексуальному насильству CIASE, створеної французьким єпископатом. Єпископи вибачилися перед жертвами і висловили “жах” перед масштабами злочину.

Висновки звіту

Жан-Марк Сові, президент комісії, представив висновки доповіді, з якого випливає, що за останні 70 років у Франції від 2 900 до 3 200 священиків і релігійних діячів зробили сексуальні злочини проти неповнолітніх. Жан-Марк Сові підкреслив, що ці цифри, ймовірно, є заниженими.

Загальна кількість священиків і духовенства, що діяли в ці роки, становить 115 000 осіб. У доповіді також показано, що церква є другим соціальним інститутом після сім’ї, де найчастіше відбуваються педофілічний дії.

Боротьба з педофілією

Автори доповіді підкреслили, що католицька церква у Франції почала боротися з педофілією тільки в 2000-х роках, а до цього існував системний захист сексуальних злочинців. У доповіді також міститься ряд рекомендацій по боротьбі з педофілією в Церкві.

Дані, представлені комісією, були отримані на основі аналізу архівних документів, судових звітів, статей в пресі, свідоцтв жертв і у співпраці з соціальними дослідниками. Робота над звітом тривала майже три роки.

Слова єпископа Еріка де Мулен-Бофора

– Я хочу висловити свій сором, жах і рішучість діяти разом з жертвами, щоб ці діяння були приховані ієрархами, священиками, церковними активістами і віруючими. Всім жертвам я хочу сказати: вибачте, – відреагував президент французького єпископату, єпископ Ерік де Мулен-Бофор.

Єпископи пообіцяли надавати фінансову допомогу жертвам сексуальних злочинів через спеціальний фонд і створити канонічний кримінальний суд для розгляду справ про сексуальні злочини в Церкві.