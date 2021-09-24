США снимут запрет на поездки для ЕС в ноябре: Все, что известно на данный момент

Администрация Соединенных Штатов окончательно решила освободить от запрета на въезд вакцинированных путешественников из 26 стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и других.

Об этом шаг объявлено 19 сентября, в понедельник, после предупреждений в течение нескольких месяцев и растущего давления со стороны институтов и официальных лиц ЕС.

Хотя правительство США еще не выступил с официальным заявлением по этому поводу, что раскрывает больше информации о том, как будет происходить отмены запрета на въезд, некоторые вещи об этом уже известны.

Когда произойдет отмена запрета на въезд в США?

Объявляя о решении разрешить въезд вакцинированным путешествующим в пределах, на которые распространяется запрет на въезд в США, администрация США только отметила, что это произойдет только в начале ноября.

Хотя точная дата не была названа одним из власти и официальных лиц США, считается, что запрет на въезд будет снят не позднее 15 ноября.

Кто выиграет от отмены запрета на въезд в США?

Путешественники из 26 стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии, которые прошли вакцинацию против COVID-19, смогут вскоре отправиться в США.

По данным дипломатической миссии Европейского Союза в США, путешественникам также необходимо будет представить негативные результаты теста на COVID-19 в течение 72 часов после вылета и иметь при себе билет на самолет.

С начала ноября Соединенные Штаты будут принимать вакцинированных путешественников.

Что вам нужно:

Подтверждение полной вакцинации

Доказательство отрицательного теста на COVID-19 в течение трех дней после отъезда.

Ваш билет!

Какие вакцины будут приняты?

С понедельника, когда Белый дом объявил, что запрет на въезд будет снят для вакцинированных путешественников, которым до сих пор был запрещен въезд в США, путешественники спрашивают, какие вакцины будут приниматься для въезда в США.

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, представитель Комиссии ЕС заявил, что ожидается, что в США будет разрешен въезд путешественникам, которые были привиты всеми одобренными EMA вакцинами, включая вакцину AstraZeneca. Последняя еще не одобрена американским федеральным агентством Food and Drug Administration (FDA).

Европейское агентство по лекарственным средствам на данный момент одобрил для использования четыре вакцины, которые производятся компаниями Pfizer, AstraZeneca, Janssen и Moderna. Несколько стран ЕС вакцинировали путешественников другими вакцинами, такими как Covishield и Sputnik V.

В тот же день NDTV процитировал неназванный высшее медицинское учреждение США, заявив, что вакцинированным будет считаться любой человек, получила полную вакцинацию вакциной, одобренной FDA или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент FDA одобрила вакцины Moderna, Pfizer и Janssen. ВОЗ, с другой стороны, одобрил Pfizer, AstraZeneca (включая Covishield), Janssen, Moderna, Sinopharm, а также Sinovac.

Во вторник американский врач-ученый и иммунолог, который занимает должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главного медицинского советника президента Энтони Фаучи заявил, что тем, кто привит вакциной AstraZeneca-Oxford, также должен быть разрешен въезд в США в ноябре.

В заключение следует отметить, что вакцинированные вакцинами Pfizer, Moderna и Janssen наверняка получат разрешение на въезд в США, а для европейцев, вакцинированных вакциной AstraZeneca, это еще вопрос обсуждения, хотя шансы на то, что и им будет разрешен въезд, высокие.

Будут вакцинированы смешанными вакцинами считаться полностью вакцинированными?

Пока неизвестно, будут вакцинированы смешанными вакцинами, то есть AstraZeneca + Pfizer, считаться полностью вакцинированы. Число привитых смешанными вакцинами достаточно большое в ЕС после того, как многие страны приостановили вакцинацию второй вакциной AstraZeneca после сомнений в побочные эффекты у подростков.

Однако Великобритания теперь признает статус тех, кто вакцинирован двумя разными вакцинами против коронавируса, как полностью привитых.

Кто не сможет воспользоваться отменой запрета на въезд?

Снятие запрета на въезд для путешественников с ЕС будет распространяться только на тех, кто прошел вакцинацию. Как объяснялось выше, хотя еще неизвестно, какие вакцины будут приняты, те, кто был привит вакциной Sputnik V, еще не одобрена ВОЗ, наверняка не смогут воспользоваться отменой запрета на въезд.

Путешественники, которые получили только первую дозу вакцины COVID-19, также не имеют права на освобождение от запрета на въезд.

Те, кто получил смешанную вакцинацию, также могут быть исключены из списка тех, кто будет считаться полностью привитым.

Путешественники, которые в течение последних 14 дней находились в странах, для которых в настоящее время действует запрет на въезд, добираясь в США через сухопутную границу из Канады и Мексики, также не смогут воспользоваться этим шагом.

Будет ли требование о вакцинации применяться к странам, на которые не распространяется запрет на въезд?

Объявляя о принятом решении, администрация США отметила, что путешественники из стран, на которые уже более года действует запрет на въезд, смогут въехать в США в ноябре, если они полностью вакцинированы.

Администрация ничего не сказала о том, будет ли такое требование применяться в страны, въезд из которых до сих пор был разрешен.

Есть ли шанс, что тем, кто оправился от COVID-19, тоже разрешат въезд в США?

Согласно информации, полученной на данный момент, те, кто оправился от COVID-19, не будут освобождены от запрета на въезд.