США знімуть заборону на поїздки для ЄС в листопаді: Все, що відомо на даний момент

Адміністрація Сполучених Штатів остаточно вирішила звільнити від заборони на в’їзд вакцинованих мандрівників з 26 країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та інших.

Про цей крок було оголошено 19 вересня, в понеділок, після попереджень протягом декількох місяців і зростаючого тиску з боку інститутів і офіційних осіб ЄС.

Хоча уряд США ще не виступив з офіційною заявою з цього приводу, що розкриває більш детальну інформацію про те, як буде відбуватися скасування заборони на в’їзд, деякі речі про це вже відомі.

Коли відбудеться скасування заборони на в’їзд в США?

Оголошуючи про рішення дозволити в’їзд вакцинованим подорожуючим у межах, на які поширюється заборона на в’їзд в США, адміністрація США лише зазначила, що це станеться тільки на початку листопада.

Хоча точна дата не була названа жодним з влади і офіційних осіб США, вважається, що заборона на в’їзд буде знятий не пізніше 15 листопада.

Хто виграє від скасування заборони на в’їзд в США?

Мандрівники з 26 країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії, Китаю, Індії, ПАР, Ірану і Бразилії, які пройшли вакцинацію проти COVID-19, зможуть незабаром вирушити в США.

За даними дипломатичної місії Європейського Союзу в США, мандрівникам також необхідно буде представити негативні результати тесту на COVID-19 протягом 72 годин після вильоту і мати при собі квиток на літак.

З початку листопада Сполучені Штати будуть приймати вакцинованих мандрівників.

Що вам потрібно:

Підтвердження повної вакцинації

Доказ негативного тесту на COVID-19 протягом трьох днів після від’їзду.

Ваш квиток!

Які вакцини будуть прийняті?

З понеділка, коли Білий дім оголосив, що заборона на в’їзд буде знятий для вакцинованих мандрівників, яким до цих пір був заборонений в’їзд в США, мандрівники запитують, які вакцини будуть прийматися для в’їзду в США.

На прес-конференції, що відбулася у вівторок, представник Комісії ЄС заявив, що очікується, що в США буде дозволено в’їзд мандрівникам, які були щеплені всіма схваленими EMA вакцинами, включаючи вакцину AstraZeneca. Остання ще не схвалена американським федеральним агентством Food and Drug Administration (FDA).

Європейське агентство з лікарських засобів на даний момент схвалив для використання чотири вакцини, які виробляються компаніями Pfizer, AstraZeneca, Janssen і Moderna. Кілька країн ЄС вакцинували мандрівників іншими вакцинами, такими як Covishield і Sputnik V.

У той же день NDTV процитував неназване вищу медичну установу США, заявивши, що вакцинованим буде вважатися будь-яка людина, що отримала повну вакцинацію вакциною, схваленої FDA або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

На даний момент FDA схвалила вакцини Moderna, Pfizer і Janssen. ВООЗ, з іншого боку, схвалила Pfizer, AstraZeneca (включаючи Covishield), Janssen, Moderna, Sinopharm, а також Sinovac.

У вівторок американський лікар-науковець і імунолог, який обіймає посаду директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і головного медичного радника президента Ентоні Фаучи заявив, що тим, хто щеплений вакциною AstraZeneca-Oxford, також повинен бути дозволений в’їзд в США в листопаді.

На закінчення слід зазначити, що вакциновані вакцинами Pfizer, Moderna і Janssen напевно отримають дозвіл на в’їзд в США, а для європейців, вакцинованих вакциною AstraZeneca, це ще питання обговорення, хоча шанси на те, що і їм буде дозволено в’їзд, високі.

Чи будуть вакциновані змішаними вакцинами вважатися повністю вакцинованими?

Поки невідомо, чи будуть вакциновані змішаними вакцинами, тобто AstraZeneca + Pfizer, вважатися повністю вакцинованими. Число щеплених змішаними вакцинами досить велике в ЄС після того, як багато країн призупинили вакцинацію другою вакциною AstraZeneca після сумнівів в побічні ефекти у підлітків.

Однак Великобританія тепер визнає статус тих, хто вакцинований двома різними вакцинами проти коронавіруса, як повністю щеплених.

Хто не зможе скористатися скасуванням заборони на в’їзд?

Зняття заборони на в’їзд для мандрівників з ЄС буде поширюватися тільки на тих, хто пройшов вакцинацію. Як пояснювалося вище, хоча ще невідомо, які вакцини будуть прийняті, ті, хто був щеплений вакциною Sputnik V, яка ще не схвалена ВООЗ, напевно не зможуть скористатися скасуванням заборони на в’їзд.

Мандрівники, які отримали тільки першу дозу вакцини COVID-19, також не мають права на звільнення від заборони на в’їзд.

Ті, хто отримав змішану вакцинацію, також можуть бути виключені зі списку тих, хто буде вважатися повністю щепленим.

Мандрівники, які протягом останніх 14 днів перебували в країнах, для яких в даний час діє заборона на в’їзд, добираючись в США через сухопутний кордон з Канади і Мексики, також не зможуть скористатися цим кроком.

Чи буде вимога про вакцинацію застосовуватися до країн, на які не поширюється заборона на в’їзд?

Оголошуючи про прийняте рішення, адміністрація США зазначила, що мандрівники з країн, на які вже більше року діє заборона на в’їзд, зможуть в’їхати в США в листопаді, якщо вони повністю вакциновані.

Адміністрація нічого не сказала про те, чи буде така вимога застосовуватися до країн, в’їзд з яких до цих пір був дозволений.

Чи є шанс, що тим, хто видужав від COVID-19, теж дозволять в’їзд в США?

Згідно з інформацією, отриманою на даний момент, ті, хто видужав від COVID-19, не будуть звільнені від заборони на в’їзд.