Поезд Connecting Europe Express прибыл в Париж после 36-дневного путешествия по странам ЕС

Проехав 20 000 км за 36 дней по странам Европейского Союза и даже за его пределами, поезд Connecting Europe Express достиг конечного пункта назначения — Парижа.

Поезд был создан по случаю Европейского года железных дорог 2021 года, чтобы повысить осведомленность о преимуществах железнодорожного транспорта, как заявила Европейская комиссия в своем недавнем заявлении, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Поезд Connecting Europe Express совершил в общей сложности 120 остановок в 26 странах и на 33 границах, путешествуя по трем разным направлениям.

«Поезд Connecting Europe Express стал лабораторией, демонстрирующей в режиме реального времени многочисленные достижения нашей Единой европейской железнодорожной зоны и сети TEN-T, позволяющей беспрепятственно путешествовать по всему Союзу. Я хотела бы выразить сердечную благодарность всем, кто помог нам превратить Connecting Europe Express из идеи в реальность», — отметила в этой связи комиссар по транспорту Адина Велеан.

С другой стороны, Андреас Матте, председатель Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER) и генеральный директор Австрийских федеральных железных дорог, отметил, что поезд достиг своей цели, подчеркнув при этом, что он не только достиг конечной цели в Париже, но и продемонстрировал проблемы трансграничного железнодорожного сообщения.

Кроме того, Матте сказал, что если другая цель, «Зеленый курс», будет успешной, то проехать на поезде через европейские страны должно стать так же просто, как на грузовике.

«Чтобы этого достичь, железным дорогам потребуется больше пропускной способности и новые инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, необходимо адаптировать рамочные условия, чтобы создать равные условия для всех видов транспорта. Я поздравляю и благодарю всех, кто участвовал в этом весьма успешном проекте», — отметил Матте.

Согласно заявлению, опубликованному Европейской комиссией, поезд Connecting Europe Express стал коллективным достижением Европы. Кроме того, тот же источник сообщил, что поезд объединил все региональные и национальные власти.