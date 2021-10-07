Поїзд Connecting Europe Express прибув в Париж після 36-денної подорожі по країнах ЄС

Проїхавши 20 000 км за 36 днів по країнах Європейського Союзу і навіть за його межами, поїзд Connecting Europe Express досяг кінцевого пункту призначення – Парижа.

Поїзд був створений з нагоди Європейського року залізниць 2021 року, щоб підвищити обізнаність про переваги залізничного транспорту, як заявила Європейська комісія в своїй недавній заяві, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Поїзд Connecting Europe Express зробив в цілому 120 зупинок у 26 країнах і на 33 кордонах, подорожуючи по трьом різним напрямкам.

“Поїзд Connecting Europe Express став лабораторією, яка демонструє в режимі реального часу численні досягнення нашої Єдиної європейської залізничної зони і мережі TEN-T, що дозволяє безперешкодно подорожувати по всьому Союзу. Я хотіла б висловити сердечну подяку всім, хто допоміг нам перетворити Connecting Europe Express з ідеї в реальність”, – зазначила в зв’язку з цим комісар з транспорту Адіна Велеан.

З іншого боку, Андреас Матті, голова Товариства європейських залізничних і інфраструктурних компаній (CER) і генеральний директор Австрійських федеральних залізниць, зазначив, що поїзд досяг своєї мети, підкресливши при цьому, що він не тільки досяг кінцевої мети в Парижі, а й продемонстрував проблеми транскордонного залізничного сполучення.

Крім того, Матті сказав, що якщо інша мета, “Зелений курс”, буде успішною, то проїхати на поїзді через європейські країни має стати так само просто, як на вантажівці.

“Щоб цього досягти, залізницям потрібно більше пропускної здатності і нові інвестиції в інфраструктуру. Крім того, необхідно адаптувати рамкові умови, щоб створити рівні умови для всіх видів транспорту. Я вітаю і дякую всім, хто брав участь в цьому вельми успішному проекті”, – зазначив Матті.

Згідно із заявою, опублікованою Європейською комісією, поїзд Connecting Europe Express став колективним досягненням Європи. Крім того, той же джерело повідомило, що поїзд об’єднав всі регіональні та національні органи влади.