Брюссель: послы в ЕС хотят более длительных санкций против России

Как выяснила корреспондент польского радио Беата Пломецка в Брюсселе, есть согласие послов ЕС на продление дипломатических санкций против России за агрессию против Украины на шесть месяцев. Чтобы ограничения вступили в силу, все еще необходимо формальное согласие министров ЕС, которое должно произойти в конце этой недели.

Санкции включают запрет на въезд в ЕС и заблокированные финансовые активы в Европе. Крымские сепаратисты, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины, а также российские политики и военные, в том числе несколько близких соратников президента Владимира Путина, останутся в черном списке до середины марта.

Всего 177 человек. Кроме того, у 44 компаний останутся замороженные активы в ЕС.

В прошлом звучали призывы к снижению или приостановке санкций. Текущие экономические ограничения действуют до конца января.