Брюссель: посли в ЄС хочуть більш тривалих санкцій проти Росії

В Брюсселі, є згода послів ЄС на продовження дипломатичних санкцій проти Росії за агресію проти України на шість місяців. Щоб обмеження вступили в силу, все ще необхідно формальну згоду міністрів ЄС, яке має відбутися в кінці цього тижня.

Санкції включають заборону на в’їзд до ЄС і заблоковані фінансові активи в Європі. Кримські сепаратисти, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України, а також російські політики і військові, в тому числі кілька близьких соратників президента Володимира Путіна, залишаться в чорному списку до середини березня.

Всього 177 осіб. Крім того, у 44 компаній залишаться заморожені активи в ЄС.

У минулому звучали заклики до зниження або припинення санкцій. Поточні економічні обмеження діють до кінця січня.