Южная Корея стремится начать переговоры о зоне свободной торговли с Египтом

В понедельник министерство торговли Южной Кореи заявило, что стремится начать переговоры по соглашению о свободной торговле (ССТ) с Египтом, который станет первым в своем роде соглашением с африканской страной.

По сообщению Министерства торговли, промышленности и энергетики, министр торговли Ео Хан Ку планирует встретиться со своим египетским коллегой Невином Гамеа практически в тот же день, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних экономических связей.

«Потенциальное соглашение о свободной торговле поможет южнокорейским фирмам глубже проникнуть на египетский рынок, что еще больше ускорит торговлю и инвестиции между двумя странами», — сказал Йео в заявлении, предлагая своему коллеге в ближайшее время провести технико-экономическое обоснование.

Йео сказал, что Южная Корея планирует не только наладить более глубокие связи с Египтом в традиционных областях, таких как строительный сектор, но и в новых областях, включая здравоохранение и потребительские товары.

Египет является третьим по величине торговым партнером Южной Кореи на африканском континенте после Южной Африки и Либерии. Выходные поставки в Египет оценивались в 1,21 миллиарда долларов в 2020 году, что на 22 процента ниже, чем 1,57 миллиарда долларов в предыдущем году.

Южная Корея в основном поставляла в Египет автомобили, синтетические смолы и дисплеи. Его основной импорт из северной Африки включал нефть и природный газ.