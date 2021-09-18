Китай подал заявку на присоединение к CPTPP (Транстихоокеанское партнёрство)

Китай подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве /CPTPP/, сообщило Министерство коммерции КНР.

Министр коммерции Ван Веньтао в четверг направил письмо с соответствующим содержанием министру рост торговли и экспорта Новой Зеландии Дэмиен О’Коннор. Новая Зеландия является депозитарием CPTPP, говорится в заявлении Минкоммерции Китая.

Оба министра также провели селекторное совещание и обсудили действия, которые следует предпринять после того, как Китай официально подал заявку на присоединение к CPTPP.