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КИТАЙ

Китай подал заявку на присоединение к CPTPP (Транстихоокеанское партнёрство)

Глеб Парфененко
Китай подал заявку на присоединение к CPTPP (Транстихоокеанское партнёрство)
Китай подал заявку на присоединение к CPTPP (Транстихоокеанское партнёрство)

Китай подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве /CPTPP/, сообщило Министерство коммерции КНР.

Министр коммерции Ван Веньтао в четверг направил письмо с соответствующим содержанием министру рост торговли и экспорта Новой Зеландии Дэмиен О’Коннор. Новая Зеландия является депозитарием CPTPP, говорится в заявлении Минкоммерции Китая.

Оба министра также провели селекторное совещание и обсудили действия, которые следует предпринять после того, как Китай официально подал заявку на присоединение к CPTPP.

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