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Південна Корея прагне почати переговори про зону вільної торгівлі з Єгиптом

Гліб Парфененко
Південна Корея прагне почати переговори про зону вільної торгівлі з Єгиптом

У понеділок міністерство торгівлі Південної Кореї заявило, що прагне почати переговори щодо угоди про вільну торгівлю (УВТ) з Єгиптом, що стане першою у своєму роді угодою з африканською країною.

За повідомленням Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, міністр торгівлі Ео Хан Ку планує зустрітися зі своїм єгипетським колегою Невіном Гамеа практично в той же день, щоб обговорити шляхи зміцнення двосторонніх економічних зв’язків.

«Потенційна угоду про вільну торгівлю допоможе південнокорейським фірмам глибше проникнути на єгипетський ринок, що ще більше прискорить торгівлю і інвестиції між двома країнами», – сказав Йео в заяві, пропонуючи своєму колезі найближчим часом провести техніко-економічне обґрунтування.

Йео сказав, що Південна Корея планує не тільки налагодити більш глибокі зв’язки з Єгиптом в традиційних областях, таких як будівельний сектор, але й в нових областях, включаючи охорону здоров’я та споживчі товари.

Єгипет є третім за величиною торговим партнером Південної Кореї на африканському континенті після Південної Африки і Ліберії. Вихідні поставки в Єгипет оцінювалися в 1,21 мільярда доларів в 2020 році, що на 22 відсотки нижче, ніж 1,57 мільярда доларів в попередньому році.

Південна Корея в основному поставляла в Єгипет автомобілі, синтетичні смоли і дисплеї. Його основний імпорт з північної Африки включав нафту і природний газ.

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