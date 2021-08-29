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ЧИЛИ

Очень холодно для Чили! В пустыне Атакама идет снег

Глеб Парфененко
Очень холодно для Чили! В пустыне Атакама идет снег

Пустыня Атакама в Чили, опасна как самая сухая жаркая пустыня в мире, недавно стала свидетелем редкого явления — снегопада.

Жители Сан-Педро-де-Атакама заявили, что снег на выходных был самым сильным за 30 лет для города в пустыне, который находится в 750 милях к северу от столицы Сантьяго, сообщает Sky News.

Между тем, местные власти заявили, что они обеспокоены тем, что выпавший в выходные снег и дождь могут вызвать разлив рек.

Национальное бюро туризма добавил, что дорогу в город временно перекрыли из-за необычную погоду.

Несмотря на то, что чиновники ожидают усиления дождей в этом районе, они не приказали об эвакуации.

Очень холодно для Чили! В пустыне Атакама идет снег

Ночью температура может снизиться до -25 ° C в зоне Оллаґу, а днем ​​она может достигать 25-30 ° C в тени.

Климат настолько засушливый, что даже горы, достигающие 6800 метров, полностью лишены ледников.

Пустыня также известна как место расположения самого большого в мире телескопа — Большого миллиметрового / субмиллиметрового массива Атакама (ALMA).

Источник: AFP

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