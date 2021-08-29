Дуже холодно для Чилі! У пустелі Атакама йде сніг

Пустеля Атакама в Чилі, небезпечна як сама суха спекотна пустеля в світі, недавно стала свідком рідкісного явища – снігопаду.

Жителі Сан-Педро-де-Атакама заявили, що сніг на вихідних був найсильнішим за 30 років для міста в пустелі, який знаходиться в 750 милях на північ від столиці Сантьяго, повідомляє Sky News.

Тим часом, місцева влада заявила, що вони стурбовані тим, що випавший у вихідні сніг і дощ можуть викликати розлив річок.

Національне бюро туризму додало, що дорогу до міста тимчасово перекрили через незвичну погоду.

Незважаючи на те, що чиновники очікують посилення дощів у цьому районі, вони не наказали про евакуацію.

Вночі температура може знизитися до -25 ° C у зоні Оллаґу, а вдень вона може досягати 25-30 ° C у тіні.

Клімат настільки посушливий, що навіть гори, що досягають 6800 метрів, повністю позбавлені льодовиків.

Пустеля також відома як місце розташування найбільшого у світі телескопа – Великого міліметрового/субміліметрового масиву Атакама (ALMA).

Джерело: AFP