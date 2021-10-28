Новая вспышка птичьего гриппа в Чехии. «Введена двухкилометровая защитная зона»

Чешские ветеринарные службы объявили в четверг, что обнаружена новая вспышка птичьего гриппа. Это первая такая аранжировка за месяц. Было приказано забить 5 000 голов птицы.

Пожар был обнаружен в районе Иглавы, города в стране (провинции) Высочина, в центре Чешской Республики. По данным Государственного ветеринарного управления (SVS), это низкопатогенный вирус гриппа H5N1, который потенциально может передаваться человеку.

Племенное поголовье, в основном гуси, будет забито и ликвидировано в начале следующей недели. До тех пор транспортировка, продажа или убой животных с ферм, где был обнаружен вирус, были запрещены. Введена двухкилометровая защитная зона.

В последнее время птичий грипп осенью практически не встречается, хотя, как подчеркивают ветеринары, он присутствует в популяции свободноживущих птиц. Болезнь чаще всего передается племенным птицам, в Чехии чаще передается уткам и гусям, а не цыплятам.