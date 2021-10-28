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ЧЕХІЯ

Новий спалах пташиного грипу у Чехії. «Введена двокілометрова захисна зона»

Євгеній Подольський

Чеські ветеринарні служби оголосили в четвер, що виявлено новий спалах пташиного грипу. Це перше таке аранжування за місяць. Було наказано забити 5000 голів птиці.

Спалах було виявлено в районі Іглави, міста в країні (провінції) Височина, в центрі Чеської Республіки. За даними Державного ветеринарного управління (SVS), це низькопатогенний вірус грипу H5N1, який може потенційно передаватися людині.

Племінне поголів’я, в основному гуси, буде забите та ліквідоване на початку наступного тижня. До того часу транспортування, продаж або забій тварин з ферм, де було виявлено вірус, було заборонено. Введено двокілометрову захисну зону.

Останнім часом пташиний грип восени практично не зустрічається, хоча, як підкреслюють ветеринари, він присутній у популяції птахів, що вільно живуть. Хвороба найчастіше передається племінним птахам, у Чехії найчастіше передається качкам і гусакам, а не курчатам.

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