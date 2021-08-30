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В Бразилії 20 людей пограбували три банки, влаштували перестрілку з поліцією і замінували місто (Відео)

Злочинці використовували заручників як живі щити під час відступу

Гліб Парфененко
Перестрілка та жертви пограбування трьох банків у бразильському місті (відео)

Сьогодні бойовики напали на три банки в невеликому бразильському містечку, взяли заручників під час втечі і вступили в перестрілку з поліцією, в результаті чого троє загинули, повідомляє Reuters.

Смілива операція в 200-тисячному місті Аракатуба в штаті Сан-Паулу – ще один випадок пограбування банків в Бразилії, що супроводжувався насильством. Експерти кажуть, що соціальні програми допомоги бідним бразильцям під час пандемії спонукали злочинні групи зосередити свої атаки на невеликих і тихих селищах, де в відділеннях банків зберігаються великі суми готівки.

Як повідомив на прес-конференції виконавчий секретар військової поліції штату Альваро Камілло, сьогодні в операції брало участь понад 20 добре озброєних людей на десяти автомобілях. За його словами, коли злочинці пішли, вони взяли заручників, підпалили автомобілі і залишили багато вибухових пристроїв по всьому місту. Каміло закликав людей не залишати свої будинки, поки бомби не знешкоджені.

Двоє з убитих в результаті обстрілу були місцевими жителями, а третій, ймовірно, був членом банди. За словами Каміло, другий грабіжник був поранений, а третій заарештований. Більше 350 поліцейських в місті намагалися вистежити злочинців за допомогою двох вертольотів.

Рейтер нагадав, що в кінці минулого року аналогічні пограбування банків два дні поспіль відбувалися в містах Камета і Крікуіма.

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