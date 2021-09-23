Украинская авиакомпания запускает лоукост из Киева в Шарджу

Бюджетная украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала запуск рейсов из Киева в Шарджу, с 20 октября 2021 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.

Ранее о запуске рейсов из Киева в эмират Рас-Аль-Хайма с 23 октября 2021 года объявила украинская авиакомпания SkyUp Airlines. Изначально вылеты запланированы по субботам, с 22 декабря будет добавлен второй рейс в неделю – по средам.

Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ из городов Украины, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает отрицательные результаты COVID-19.

Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

По прибытии необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается прямо в аэропорту, а также скачать приложение AL HOSN и зарегистрироваться в нем. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.