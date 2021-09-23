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Українська авіакомпанія запускає лоукост з Києва до Шарджі

Бюджетна українська авіакомпанія анонсувала рейси до Шарджі.

Євгеній Подольський

Бюджетна українська авіакомпанія Bees Airline анонсувала запуск рейсів з Києва до Шарджі, з 20 жовтня 2021 року. Повідомляється, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень, по середах і суботах.

Раніше про запуск рейсів з Києва в емірат Рас-Аль-Хайма з 23 жовтня 2021 року оголосила українська авіакомпанія SkyUp Airlines. Спочатку вильоти заплановані по суботах, з 22 грудня буде доданий другий рейс в тиждень – по середах.

Всі пасажири, які подорожують в ОАЕ з міст України, повинні надати при реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

заповнений англійською мовою і обов’язково роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативні результати COVID-19.

Сертифікат повинен бути виданий не більше ніж за 72 годин до прибуття в ОАЕ і повинен бути наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами. Ця вимога не поширюється на дітей віком до 12 років і пасажирів, що мають середню або важку форми інвалідності.

Після прибуття необхідно пройти ще один тест на COVID-19, який робиться прямо в аеропорту, а також завантажити додаток AL HOSN і зареєструватися в ньому. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

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