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АВСТРАЛИЯ

Столкновения, аресты и ранения полиции: протесты против мер COVID-19 в Австралии (ФОТО)

У Мельбурні поліція застосувала перцевий газ для розгону понад 4000 протестувальників.

Глеб Парфененко
Столкновения, аресты и ранения полиции: протесты против мер COVID-19 в Австралии (ФОТО)
BGNES

Полиция Австралии арестовала сотни протестующих в Мельбурне и Сиднее, и в стране зарегистрировано наибольшее количество коронавирусных инфекций за день с начала пандемии.

В столкновениях с протестующими пострадали семь работников милиции. В Мельбурне полиция применила перечный газ для разгона более 4000 протестующих.

Полиция помешала более мелким демонстрантам собраться в Сиднее.

Столкновения, аресты и ранения полиции: протесты против мер COVID-19 в Австралии (ФОТО)
BGNES

Полиция штата Виктория заявила, что арестовала 218 человек в столице штата Мельбурн. За нападение на полицию было выписано 236 штрафов и задержаны три человека. Задержанным грозят штрафы в размере 5552 австралийских доллара (3900 долларов США) за нарушение правил охраны здоровья.

Полиция штата Новый Южный Уэльс, где столица Сидней, заявила, что против 47 человек было предъявлено обвинение, в том числе за нарушение правил охраны здоровья или сопротивление аресту. Был наложен более 260 штрафов от 50 до 3000 австралийских долларов, сообщает БТА.

Сидней, крупнейший город Австралии с населением более 5 миллионов человек, находится под жесткими карантинными мероприятиями более двух месяцев из-за распространения вируса. Мельбурн, второй по численности населения страны, также находится под ограничениями.

Столкновения, аресты и ранения полиции: протесты против мер COVID-19 в Австралии (ФОТО)
BGNES

Сотни людей также мирно протестовали в Брисбене, где были введены карантинные мероприятия.

Сегодня Австралия сообщила о рекордных 894 новых случая заражения, большинство из них в Сиднее, где Дельта находится в эпицентре.

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