Зіткнення, арешти та поранення поліції: протесты проти заходів COVID-19 в Австралії (ФОТО)

Поліція Австралії заарештувала сотні протестуючих в Мельбурні та Сіднеї, і в країні зареєстровано найбільшу кількість коронавірусних інфекцій за день з початку пандемії.

У зіткненнях з протестуючими постраждали сім працівників міліції. У Мельбурні поліція застосувала перцевий газ для розгону понад 4000 протестувальників.

Поліція перешкодила більш дрібним демонстрантам зібратися в Сіднеї.

Поліція штату Вікторія заявила, що заарештувала 218 осіб у столиці штату Мельбурн. За напад на поліцію було виписано 236 штрафів та затримано трьох осіб. Затриманим загрожують штрафи в розмірі 5552 австралійські долари (3900 доларів США) за порушення правил охорони здоров’я.

Поліція штату Новий Південний Уельс, де столиця Сідней, заявила, що проти 47 осіб було пред’явлено звинувачення, в тому числі за порушення правил охорони здоров’я або спротив арешту. Було накладено понад 260 штрафів від 50 до 3000 австралійських доларів, повідомляє БТА.

Сідней, найбільше місто Австралії з населенням більше 5 мільйонів чоловік, перебуває під жорсткими карантинними заходами більше двох місяців через поширення вірусу. Мельбурн, друге за чисельністю населення країни, також перебуває під обмеженнями.

Сотні людей також мирно протестували в Брісбені, де не були введені карантинні заходи.

Сьогодні Австралія повідомила про рекордні 894 нових випадки зараження, більшість з них в Сіднеї, де Дельта знаходиться в епіцентрі.