«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями и убивают

Террор для женщин возвращается в Афганистан через 20 лет. Повторный захват страны экстремистами Талибана вызывает ажиотаж в западном мире, но самые кошмарные сценарии возвращаются к будущему афганских женщин, которые вынуждены оставить позади весь прогресс, достигнутый ими за последние годы.

Кризис начался в начале июля, когда талибы, которые пытались захватить первые провинции, выступили против работающих женщин. Затем экстремисты штурмовали отделение банка в Кандагаре и, угрожая оружием, приказали работающим женщинам уйти. Фактически, они привели их к себе домой и сообщили их семьям, что мужчины могут занять их работу.

Талибан запрещает женщинам работать и учиться, и одно из их основных правил заключается в том, что женщины должны полностью закрывать свое тело и лицо, а чтобы выйти на улицу, они должны быть в сопровождении своих мужей.

Согласно отчету Госдепартамента за 2001 год, талибы навязывают женщинам следующие правила:

Они должны быть покрыты одеждой от макушки до ногтей. Запрещено работать, кроме особых случаев. Запрещено ходить в школу. В них ограничен доступ к системе здравоохранения. Запрещается выходить из дома без сопровождения члена семьи мужского пола. Когда они выходили, садились в специальные автобусы, а чтобы сесть в такси, их снова должен был сопровождать человек, их родственник. Как правило, женщины не могут ходить по улице без сопровождения мужчины, который является их родственником. Окна их домов нужно было покрасить, чтобы прохожие не могли заглянуть внутрь.

В случае несоблюдения вышеуказанных правил женщин наказывают побоями, но также забивают камнями до смерти.