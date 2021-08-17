«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями и убивают

Террор для женщин возвращается в Афганистан через 20 лет. Повторный захват страны экстремистами Талибана вызывает ажиотаж в западном мире, но самые кошмарные сценарии возвращаются к будущему афганских женщин, которые вынуждены оставить позади весь прогресс, достигнутый ими за последние годы.
Кризис начался в начале июля, когда талибы, которые пытались захватить первые провинции, выступили против работающих женщин. Затем экстремисты штурмовали отделение банка в Кандагаре и, угрожая оружием, приказали работающим женщинам уйти. Фактически, они привели их к себе домой и сообщили их семьям, что мужчины могут занять их работу.
Талибан запрещает женщинам работать и учиться, и одно из их основных правил заключается в том, что женщины должны полностью закрывать свое тело и лицо, а чтобы выйти на улицу, они должны быть в сопровождении своих мужей.
Согласно отчету Госдепартамента за 2001 год, талибы навязывают женщинам следующие правила:
- Они должны быть покрыты одеждой от макушки до ногтей.
- Запрещено работать, кроме особых случаев.
- Запрещено ходить в школу.
- В них ограничен доступ к системе здравоохранения.
- Запрещается выходить из дома без сопровождения члена семьи мужского пола.
- Когда они выходили, садились в специальные автобусы, а чтобы сесть в такси, их снова должен был сопровождать человек, их родственник.
- Как правило, женщины не могут ходить по улице без сопровождения мужчины, который является их родственником.
- Окна их домов нужно было покрасить, чтобы прохожие не могли заглянуть внутрь.
В случае несоблюдения вышеуказанных правил женщин наказывают побоями, но также забивают камнями до смерти.