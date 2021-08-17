ГлавнаяАФГАНИСТАН«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями...
АФГАНИСТАН

«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями и убивают

Глеб Парфененко
«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями и убивают
epa08672760 Afghan women hold placards reading in Pashto 'We Want Permanent Ceasefire' during a rally to demand peace as Afghan authorities and Taliban are discussing a peace pact in Doha, in Jalalabad, Afghanistan, 16 September 2020. Nearly 19 years after the fall of the Taliban regime and the United States invasion, the Afghan government and insurgents on 12 September, began peace negotiations in Doha. Unlike the Taliban team, the 21-member negotiating group sent by Kabul includes four women, who - among other things - will look to safeguard the progress on women's rights since the fall of the Taliban regime that had prevented girls from going to schools and confined women to their homes. EPA/GHULAMULLAH HABIBI

Террор для женщин возвращается в Афганистан через 20 лет. Повторный захват страны экстремистами Талибана вызывает ажиотаж в западном мире, но самые кошмарные сценарии возвращаются к будущему афганских женщин, которые вынуждены оставить позади весь прогресс, достигнутый ими за последние годы.

Кризис начался в начале июля, когда талибы, которые пытались захватить первые провинции, выступили против работающих женщин. Затем экстремисты штурмовали отделение банка в Кандагаре и, угрожая оружием, приказали работающим женщинам уйти. Фактически, они привели их к себе домой и сообщили их семьям, что мужчины могут занять их работу.

«Талибан» навязывают 8 правил для женщин: в случае нарушения их забивают камнями и убивают

Талибан запрещает женщинам работать и учиться, и одно из их основных правил заключается в том, что женщины должны полностью закрывать свое тело и лицо, а чтобы выйти на улицу, они должны быть в сопровождении своих мужей.

Согласно отчету Госдепартамента за 2001 год, талибы навязывают женщинам следующие правила:

  1. Они должны быть покрыты одеждой от макушки до ногтей.
  2. Запрещено работать, кроме особых случаев.
  3. Запрещено ходить в школу.
  4. В них ограничен доступ к системе здравоохранения.
  5. Запрещается выходить из дома без сопровождения члена семьи мужского пола.
  6. Когда они выходили, садились в специальные автобусы, а чтобы сесть в такси, их снова должен был сопровождать человек, их родственник.
  7. Как правило, женщины не могут ходить по улице без сопровождения мужчины, который является их родственником.
  8. Окна их домов нужно было покрасить, чтобы прохожие не могли заглянуть внутрь.

В случае несоблюдения вышеуказанных правил женщин наказывают побоями, но также забивают камнями до смерти.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Выбор редактора

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодавакцинапожарПравила въездаземлетрясениеОлимпийские игры

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International