Терор для жінок повертається до Афганістану через 20 років. Повторне захоплення країни екстремістами Талібану викликає ажіотаж в західному світі, але самі кошмарні сценарії повертаються до майбутнього афганських жінок, які змушені залишити позаду весь прогрес, досягнутий ними за останні роки.

Криза почалася на початку липня, коли таліби, які намагалися захопити перші провінції, виступили проти працюючих жінок. Потім екстремісти штурмували відділення банку в Кандагарі і, погрожуючи зброєю, наказали працюючим жінкам піти. Фактично, вони привели їх до себе додому і повідомили їх сім’ям, що чоловіки можуть зайняти їх роботу.

Талібан забороняє жінкам працювати і вчитися, і одне з їхніх основних правил полягає в тому, що жінки повинні повністю закривати своє тіло і обличчя, а щоб вийти на вулицю, вони повинні бути в супроводі своїх чоловіків.

Згідно зі звітом Держдепартаменту за 2001 рік, таліби нав’язують жінкам такі правила:

Вони повинні бути покриті одягом. Заборонено працювати, крім особливих випадків. Заборонено ходити в школу. У них обмежений доступ до системи охорони здоров’я. Забороняється виходити з дому без супроводу члена сім’ї чоловічої статі. Коли вони виходили, сідали в спеціальні автобуси, а щоб сісти в таксі, їх знову мав супроводжувати чоловік, їх родич. Як правило, жінки не можуть ходити по вулиці без супроводу чоловіка, що є їх родичем. Вікна їхніх будинків потрібно було пофарбувати, щоб перехожі не могли заглянути всередину.

У разі недотримання вищевказаних правил жінок карають побоями, але також забивають камінням до смерті.