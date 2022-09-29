Всі розділи
ГоловнаРосіяУ Таїланді туристів з Росії пограбували на 50 тисяч доларів
РосіяТаїландТуризм

У Таїланді туристів з Росії пограбували на 50 тисяч доларів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді туристів з Росії пограбували на 50 тисяч доларів

У Таїланді банда виманила у росіян через погрози. Про це повідомляє Thai Examiner.com. Інцидент стався на острові Самуї.

Шахраї, серед яких були німець, двоє казахстанців та двоє росіян, оточили 31-річного чоловіка, який відпочивав із дружиною в кафе, і вимагали перевести їм $3 млн у криптовалюті.

Пара росіян перевела з електронного гаманця лише $50 тис. Звернулися до правоохоронних органів росіяни лише за кілька днів — потерпілі боялися, що злочинці завдадуть їм болю.

Поліцейські, вивчивши записи з камер відеоспостереження, встановили особи п’яти із шести злочинців. Однак з’ясувалося, що деякі шахраї покинули країну ще до того, як росіяни звернулися до поліції. За фактом того, що сталося, проводиться розслідування.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму