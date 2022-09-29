У Таїланді туристів з Росії пограбували на 50 тисяч доларів

У Таїланді банда виманила у росіян через погрози. Про це повідомляє Thai Examiner.com. Інцидент стався на острові Самуї.

Шахраї, серед яких були німець, двоє казахстанців та двоє росіян, оточили 31-річного чоловіка, який відпочивав із дружиною в кафе, і вимагали перевести їм $3 млн у криптовалюті.

Пара росіян перевела з електронного гаманця лише $50 тис. Звернулися до правоохоронних органів росіяни лише за кілька днів — потерпілі боялися, що злочинці завдадуть їм болю.

Поліцейські, вивчивши записи з камер відеоспостереження, встановили особи п’яти із шести злочинців. Однак з’ясувалося, що деякі шахраї покинули країну ще до того, як росіяни звернулися до поліції. За фактом того, що сталося, проводиться розслідування.