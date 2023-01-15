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У Непалі розбився літак із російськими пасажирами на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Непалі розбився літак із російськими пасажирами на борту

Як повідомляє видання The Kathmandu Post, пасажирський літак, на борту якого було 72 особи, зазнав аварії на злітно-посадковій смузі аеропорту в Непалі.

У літаку перебували четверо громадян Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на дані посольства РФ.

Катастрофа сталася у міжнародному аеропорту міста Покхара. Лайнер належав авіакомпанії Yeti Airlines. За словами представника прес-служби авіакомпанії, в літаку перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Імовірно, на місці аварії виникла сильна пожежа. Кількість жертв і постраждалих наразі невідома.

Аеропорт закритий для прийому та відправлення рейсів, ведуться рятувальні роботи. Причини катастрофи з’ясовуються.

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