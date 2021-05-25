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США заявили, що хочуть відновити відносини з РФ на зустрічі президентів

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. Про це йдеться в поширеній у вівторок письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

«Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним в Женеві, Швейцарія 16 червня 2021 року. Лідери обговорять цілий спектр нагальних проблем в умовах, коли ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах США і Росії», – повідомила вона.

Раніше дату зустрічі Путіна і Байдена підтвердили також в Кремлі.

У Кремлі повідомили, що лідери обговорять стратегічну стабільність і взаємодія в боротьбі з пандемією, а також стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин.

Це буде перша особиста зустріч Путіна і Байдена з моменту вступу останнього на посаду президента США. Поїздка в Женеву також стане першим закордонним візитом російського лідера з січня 2020 року, коли він відвідав Ізраїль і Палестину.

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