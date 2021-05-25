В Белом доме подтвердили дату встречи Путина и Байдена

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России», — сообщила она.

Ранее дату встречи Путина и Байдена подтвердили также в Кремле.

В Кремле сообщили, что лидеры обсудят стратегическую стабильность и взаимодействие в борьбе с пандемией, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.