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Російських туристів затримали у Таїланді за жебракування

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Російських туристів затримали у Таїланді за жебракування

Поліція Таїланду затримала двох росіян у провінції Сурратхані за жебракування. 36-річний Євген та 32-річний Олександр намагалися розжалобити тайців та інших туристів темою війни. На табличці, яку тримав один із релокантів, за даними місцевих ЗМІ, було написано: «Допоможіть! Я біжу від війни. Мої гроші скінчилися. Я не хочу повертатись на війну. Ви можете допомогти пожертвуванням? Чи є у вас для мене безкоштовна їжа?

У поліції росіяни розповіли, що прилетіли до Таїланду 9 грудня, грошей не вистачило навіть на місяць.

Жебрацтво в країні вважається злочином, законодавство у цій сфері посилили у 2019 році, відтоді за приставання до перехожих з метою отримання милостині можна отримати місяць в’язниці або штраф до 10 тис. бат.

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