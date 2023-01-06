Популярна в українських туристів країна повертає вимоги щодо вакцинації

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Таїланд повертає обов’язкову вакцинацію для туристів, які прибувають у країну

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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За повідомленням BangkokPost, відповідно до переглянутих правил в’їзду всі, хто прибуває до Таїланду, повинні будуть пред’явити сертифікат про як мінімум два щеплення від COVID-19, передає Dip.org.ua.

“Нові заходи необхідні, тому що Таїланд є основним напрямком для мандрівників з багатьох країн, включаючи Китай, але заходи не повинні дискримінувати будь-кого”, – заявив міністр охорони здоров’я.

При цьому терміни, коли нові заходи набудуть чинності, не уточнюються. Офіційні особи лише заявили, що вони мають бути застосовані до прибуття китайських гостей. Перші рейси з Китаю очікуються 9 січня.

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