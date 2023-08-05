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Російські туристи збиралися винести з готелю в Туреччині 35 кг їжі, шампунів та рушників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Російські туристи збиралися винести з готелю в Туреччині 35 кг їжі, шампунів та рушників

Турецькі ЗМІ публікують відео, в якому співробітники п’ятизіркового готелю в Анталії перераховують продукти, які винесли зі шведського столу російські туристи. Видно холодильник, заповнений згортками з фольги, банки з газованими напоями, снеки, пакети з сухофруктами, вершковим маслом, цукром, чаєм, а також туалетне приладдя та рушники.

Як повідомляє HaberGlobal, недобре запідозрила прибиральниця, коли побачила відкриту валізу, заповнену їжею. Вона розповіла про це колегам, які й натрапили в номер із ревізією.

Відео стало вірусним та активно поширюється у соцмережах. У деяких роликах, опублікованих у телеграм-каналах та ЗМІ, з’явився текст із подробицями: загальна вага підготовленого до вивезення становила 35 кг.

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