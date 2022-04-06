Після розмови Путіна та Вучича: Росія та Сербія зберігають дружні стосунки

Президент Сербії Олександр Вучич говорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, який привітав його з переконливою перемогою на недільних президентських виборах, повідомляє Tanjug.

Путін також привітав із перемогою Сербську прогресивну партію Вучича.

Російський президент побажав Вучичу успіхів на посаді голови Сербії в найближчі п’ять років, запевнивши, що Белград і Москва підтримуватимуть справді дружні стосунки, повідомила прес-служба президента Сербії.

Вучич подякував за побажання та сказав, що Сербія продовжуватиме проводити політику європейської орієнтації, зберігаючи щирі та традиційні дружні відносини з Росією. Вучич набрав 58,59% голосів на недільних президентських виборах, а коаліція навколо Сербської прогресивної партії отримала 42,97% голосів.