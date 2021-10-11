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Дурні «кримські платформи»: Росія чекатиме відповідальних лідерів в Україні – Дмитро Медведєв

Гліб Парфененко
Дурні «кримські платформи»: Росія чекатиме відповідальних лідерів в Україні - Дмитро Медведєв

Росія чекатиме, поки в Україні з’являться відповідальні лідери, орієнтуючись на нарощування рівноправних і взаємовигідних відносин, а не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, заявив в статті заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. “Чому контакти з нинішньою українською адміністрацією безглузді”, – написала в понеділок газета “Коммерсант”.

Треба почекати, поки в Україні з’являться відповідальні лідери, націлені на побудову рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією, а не на тотальну конфронтацію з Росією на межі вогню і установку дурних «кримських платформ» створений для того, щоб оглушити населення країни і накачати м’язи перед виборами», – сказав Медведєв.

«Росія вміє чекати. Ми терплячі люди», – додав він.

Медведєв підкреслив, що Україна зараз знаходиться під прямим іноземним управлінням і повністю залежить від Заходу – від грошових «подачок» до прямого управління спецслужбами.

«Україна знаходиться під прямим іноземним управлінням. Крім того, управління набагато жорсткіше, ніж взаємодія між СРСР і окремими соціалістичними країнами в певний період», – написав чиновник.

СРСР надав своїм геополітичним союзникам «достатній простір для формування внутрішньої політики, розуміючи, що в іншому випадку це може закінчитися трагічним розвитком подій», наприклад, в 1956 році в Угорщині або в 1968 році в Чехословаччині, сказав Медведєв. «Проста прагматична логіка», – зазначив він. «Залежність в Україні тотальна – від грошових вливань в їх економіку (подачки з США і ЄС) до прямого контролю над українськими спецслужбами (їх покровителями з США)», – додав чиновник.

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