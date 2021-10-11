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Глупые «крымские платформы» Россия ждет ответственных лидеров в Украине — Дмитрий Медведев

Глеб Парфененко
Глупые «крымские платформы» Россия ждет ответственных лидеров в Украине - Дмитрий Медведев
MOSCOW REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 27, 2021: United Russia Party chairman, Russian Security Council deputy chairman Dmitry Medvedev is seen during an interview with the RT television network in the Gorki residence. Yekaterina Shtukina/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âî âðåìÿ èíòåðâüþ òåëåêàíàëó Russia Today â ðåçèäåíöèè "Ãîðêè". Åêàòåðèíà Øòóêèíà/POOL/ÒÀÑÑ

Россия ждет, пока в Украине появятся ответственные лидеры, ориентируясь на наращивание равноправных и взаимовыгодных отношений, а не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, заявил в статье заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Почему контакты с нынешней украинской администрацией бессмысленны», — написала в понедельник газета «Коммерсант».

Надо подождать, пока в Украине появятся ответственные лидеры, нацеленные на построение равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией, а не на тотальную конфронтацию с Россией на грани огня и установку глупых «крымских платформ» создан для того, чтобы оглушить населения страны и накачать м мышцы перед выборами», — сказал Медведев.

«Россия умеет ждать. Мы терпеливые люди», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что Украина сейчас находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от Запада — от денежных «подачек» к прямому управлению спецслужбами.

«Украина находится под прямым иностранным управлением. Кроме того, управление намного жестче, чем взаимодействие между СССР и отдельными социалистическими странами в определенный период», — написал чиновник.

СССР предоставил своим геополитическим союзникам «достаточное пространство для формирования внутренней политики, понимая, что в противном случае это может закончиться трагическим развитием событий», например, в 1956 году в Венгрии или в 1968 году в Чехословакии, сказал Медведев. «Простая прагматичная логика», — отметил он. «Зависимость в Украине тотальная — от денежных вливаний в их экономику (подачки с США и ЕС) к прямому контролю над украинскими спецслужбами (их покровителями из США)», — добавил чиновник.

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