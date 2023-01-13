Бійка на борту рейсу Таїланд-Москва закінчилася екстреною посадкою і поломкою літака

Фейковий VIP-турист, який видавав себе за сина російського губернатора Олександра Усса, влаштував сюрприз для туристів, що повертались з Таїланду рейсом «Аерофлоту» Бангкок — Москва. Ситуація послідовно обернулася бійкою на борту, екстреною посадкою і, як додатковий «бонус» – поломка літака. Подробиці розповідають телеграм-канали База та Mash.

Згідно з їхніми даними, все почалося з “хамуватого пасажира”, який летів в економ-класі. Він назвав себе сином губернатора Олександра Усса і зажадав VIP-відносин від бортпровідниць. «Коли обман розкрили (адже син Усса в італійській в’язниці) і він отримав відмову, він штовхнув візок із їжею та стюардесою. Вона впала і вдарилася головою. Сусіди бунтаря за кріслом заступилися за дівчину і віддубасили його», – описують автори каналу.

У результаті бешкетника скрутили, але цим не скінчилося. Скандал на борту налякав одну з пасажирок бізнес-класу, яка була на шостому місяці вагітності. Дівчині стало погано — в результаті екіпаж вирішив сідати в найближчому аеропорту і здійснив посадку в Самарканді.

“За словами пасажирів, посадка пройшла жорсткувато”, – зазначають канали. При цьому бешкетника висадили, один із каналів також повідомляє, що до лікарні терміново вивезли і вагітну пасажирку. Решту туристів кілька годин не випускали з літака. «Пасажири сподівалися, що скоро вони все ж таки полетять до Москви, але біди на цьому не закінчилися. Виявилося, що у літака технічна несправність та борт літати поки що не може. Пасажирів висадили в аеропорт, їх розмістять у готелі та відправлять до Москви іншими літаками “Аерофлоту”, – заявили джерела.