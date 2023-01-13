Всі розділи
ГоловнаРосіяБійка на борту рейсу Таїланд-Москва закінчилася екстреною посадкою і поломкою літака
РосіяТаїландТуризм

Бійка на борту рейсу Таїланд-Москва закінчилася екстреною посадкою і поломкою літака

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Бійка на борту рейсу Таїланд-Москва закінчилася екстреною посадкою і поломкою літака

Фейковий VIP-турист, який видавав себе за сина російського губернатора Олександра Усса, влаштував сюрприз для туристів, що повертались з Таїланду рейсом «Аерофлоту» Бангкок — Москва. Ситуація послідовно обернулася бійкою на борту, екстреною посадкою і, як додатковий «бонус» – поломка літака. Подробиці розповідають телеграм-канали База та Mash.

Згідно з їхніми даними, все почалося з “хамуватого пасажира”, який летів в економ-класі. Він назвав себе сином губернатора Олександра Усса і зажадав VIP-відносин від бортпровідниць. «Коли обман розкрили (адже син Усса в італійській в’язниці) і він отримав відмову, він штовхнув візок із їжею та стюардесою. Вона впала і вдарилася головою. Сусіди бунтаря за кріслом заступилися за дівчину і віддубасили його», – описують автори каналу.

У результаті бешкетника скрутили, але цим не скінчилося. Скандал на борту налякав одну з пасажирок бізнес-класу, яка була на шостому місяці вагітності. Дівчині стало погано — в результаті екіпаж вирішив сідати в найближчому аеропорту і здійснив посадку в Самарканді.

“За словами пасажирів, посадка пройшла жорсткувато”, – зазначають канали. При цьому бешкетника висадили, один із каналів також повідомляє, що до лікарні терміново вивезли і вагітну пасажирку. Решту туристів кілька годин не випускали з літака. «Пасажири сподівалися, що скоро вони все ж таки полетять до Москви, але біди на цьому не закінчилися. Виявилося, що у літака технічна несправність та борт літати поки що не може. Пасажирів висадили в аеропорт, їх розмістять у готелі та відправлять до Москви іншими літаками “Аерофлоту”, – заявили джерела.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму