Північна Корея відновила роботу над своєю ядерною програмою

Влада Північної Кореї, швидше за все, відновили роботу ядерного реактора в Чонбджоны, повідомило в понеділок агентство AFP і Reuters Міжнародне агентство з атомної енергії.

Згідно зі звітом спеціалізованого агентства ООН, опублікованому в п’ятницю, робота реактора потужністю 5 МВт була зупинена в кінці 2018 року. Його повторне включення може означати, що влада Північної Кореї відновлять роботу над ядерною програмою всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

North Korea appears to have restarted a nuclear reactor that is widely believed to have produced plutonium for nuclear weapons, the U.N. atomic watchdog said in an annual report https://t.co/2g4KtZdQ9y pic.twitter.com/w6daI2yd7t

— Reuters (@Reuters) August 30, 2021