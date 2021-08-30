Північна Корея відновила роботу над своєю ядерною програмою

Влада Північної Кореї, швидше за все, відновили роботу ядерного реактора в Чонбджоны, повідомило в понеділок агентство AFP і Reuters Міжнародне агентство з атомної енергії.

Згідно зі звітом спеціалізованого агентства ООН, опублікованому в п’ятницю, робота реактора потужністю 5 МВт була зупинена в кінці 2018 року. Його повторне включення може означати, що влада Північної Кореї відновлять роботу над ядерною програмою всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

North Korea appears to have restarted a nuclear reactor that is widely believed to have produced plutonium for nuclear weapons, the U.N. atomic watchdog said in an annual report https://t.co/2g4KtZdQ9y pic.twitter.com/w6daI2yd7t — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

У 2009 році інспекторів МАГАТЕ попросили покинути Північну Корею, і з тих пір ядерна програма країни відстежується виключно за допомогою супутникових знімків. На основі цих зображень МАГАТЕ зафіксувало, що установка в Джонбджоны зливає воду для охолодження реактора, що може вказувати на його роботу.

Ця інформація збігається з повідомленнями про те, що влада Північної Кореї також знову відкрили радіохімічну лабораторію біля Чонбджона, яка повинна отримувати плутоній для військових цілей.