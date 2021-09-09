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КОРЕЯ

Північна Корея провела нічний військовий парад. «Південнокорейські військові аналізують ці сигнали»

Євгеній Подольський

«Північна Корея, ймовірно, провела військовий нічний парад на честь 73-й річниці країни», – повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військові джерела.

«Є ознаки того, що Північ провів військовий парад на півночі Пхеньяна. Південнокорейські військові аналізують ці сигнали», – пише Йонхап.

Якщо ці повідомлення підтвердяться, це буде перший парад в Північній Кореї з січня цього року, коли з’їзд правлячої Корейської робочої партії відбудеться вперше майже за п’ять років.

Для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина військові паради майже завжди були можливістю представити новий тип озброєння, включаючи балістичні міжконтинентальні ракети. На цей раз, за ​​словами військових джерел, парад міг стати відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї і США, які були сприйняті в Пхеньяні як загроза безпеці країни.

Північна Корея представила нові ракети

Минулого тижня NK News і 38 North, організація, що відстежує події в Північній Кореї, повідомили, що супутникові знімки показують північнокорейських солдатів, які готуються до ймовірного військового параду.

Під час параду в жовтні минулого року Північна Корея представила нову міжконтинентальну балістичну ракету. Це була перша демонстрація Пхеньяном нового зброї дальньої дії за два роки. Останній парад пройшов в січні цього року.

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