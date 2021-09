Північна Корея провела нічний військовий парад. «Південнокорейські військові аналізують ці сигнали»

«Північна Корея, ймовірно, провела військовий нічний парад на честь 73-й річниці країни», – повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військові джерела.

«Є ознаки того, що Північ провів військовий парад на півночі Пхеньяна. Південнокорейські військові аналізують ці сигнали», – пише Йонхап.

Якщо ці повідомлення підтвердяться, це буде перший парад в Північній Кореї з січня цього року, коли з’їзд правлячої Корейської робочої партії відбудеться вперше майже за п’ять років.

Для лідера Північної Кореї Кім Чен Ина військові паради майже завжди були можливістю представити новий тип озброєння, включаючи балістичні міжконтинентальні ракети. На цей раз, за ​​словами військових джерел, парад міг стати відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї і США, які були сприйняті в Пхеньяні як загроза безпеці країни.

N. Korea appears to have staged military parade early Thursday: source https://t.co/sq80x4Tepp

Минулого тижня NK News і 38 North, організація, що відстежує події в Північній Кореї, повідомили, що супутникові знімки показують північнокорейських солдатів, які готуються до ймовірного військового параду.

A parade appears to have kicked off at midnight in Pyongyang.

Sources told NK News that military jets could be heard flying over the city with citizens gathering near Kim Il Sung Square.https://t.co/1lUz8NNkPn

— NK NEWS (@nknewsorg) September 8, 2021