Северная Корея провела ночной военный парад. «Южнокорейские военные анализируют эти сигналы»

«Северная Корея, вероятно, провела военный ночной парад в честь 73-й годовщины страны», — сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

«Есть признаки того, что Север провел военный парад на севере Пхеньяна. Южнокорейские военные анализируют эти сигналы », — пишет Йонхап.

Если эти сообщения подтвердятся, это будет первый парад в Северной Корее с января этого года, когда съезд правящей Корейской рабочей партии состоится впервые почти за пять лет.

Для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные парады почти всегда были возможностью представить новый тип вооружения, включая баллистические межконтинентальные ракеты. На этот раз, по словам военных источников, парад мог стать ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США, которые были восприняты в Пхеньяне как угроза безопасности страны.

N. Korea appears to have staged military parade early Thursday: source https://t.co/sq80x4Tepp

На прошлой неделе NK News и 38 North, организация, отслеживающая события в Северной Корее, сообщили, что спутниковые снимки показывают северокорейских солдат, готовящихся к возможному военного парада.

A parade appears to have kicked off at midnight in Pyongyang.

Sources told NK News that military jets could be heard flying over the city with citizens gathering near Kim Il Sung Square.https://t.co/1lUz8NNkPn

— NK NEWS (@nknewsorg) September 8, 2021