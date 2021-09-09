ГлавнаяКОРЕЯСеверная Корея провела ночной военный парад. «Южнокорейские военные анализируют эти сигналы»
КОРЕЯ

Северная Корея провела ночной военный парад. «Южнокорейские военные анализируют эти сигналы»

Евгений Подольский

«Северная Корея, вероятно, провела военный ночной парад в честь 73-й годовщины страны», — сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

«Есть признаки того, что Север провел военный парад на севере Пхеньяна. Южнокорейские военные анализируют эти сигналы », — пишет Йонхап.

Если эти сообщения подтвердятся, это будет первый парад в Северной Корее с января этого года, когда съезд правящей Корейской рабочей партии состоится впервые почти за пять лет.

Для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные парады почти всегда были возможностью представить новый тип вооружения, включая баллистические межконтинентальные ракеты. На этот раз, по словам военных источников, парад мог стать ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США, которые были восприняты в Пхеньяне как угроза безопасности страны.

Северная Корея представила новые ракеты

На прошлой неделе NK News и 38 North, организация, отслеживающая события в Северной Корее, сообщили, что спутниковые снимки показывают северокорейских солдат, готовящихся к возможному военного парада.

Во время парада в октябре прошлого года Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету. Это была первая демонстрация Пхеньяном нового оружия дальнего действия за два года. Последний парад прошел в январе этого года.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний Востокпожарвакцинапандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International